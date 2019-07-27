بالصور.. إياد نصار وفراس سعيد في عزاء والدة يسرا

حضر كل من الفنان الأردني إياد نصار، والفنان السوري فراس سعيد، إلي مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة يسرا، التي رحلت عن دنيانا يوم الأربعاء الماضي بعد صراعمع المرض.
وتواجدت يسرا وزوجها خالد صالح سليم في مسجد عمر مكرم لاستقبال حضور عزاء والدتها السيدة سهيلة وهبي، وسط دموعها ومساندة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان سهيلة وهبي، من مسجد السيدة نفيسة، وقد صاحب يسرا خلال صلاة الجنازة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنانة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، إلهام شاهين، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، ماجدة زكي.
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