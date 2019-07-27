بالصور.. حزن إلهام شاهين في عزاء والدة يسرا

حضرت الفنانة إلهام شاهين إلي مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء في وفاة السيدة سهيلة وهبي، والدة الفنانة يسرا، وقد بدا عليها الحزن الشديد، لصعوبة الفترة الأخيرة التي شهدت أزمات صحية لعدد كبير من نجوم

الفن، أدت إلي رحيل بعضهم عن دنيانا.يشار إلي أن يسرا تواجدت برفقة زوجها خالد صالح سليم في مسجد عمر مكرم، لاستقبال العزاء في والدتها، وسط توافد عدد كبير من الفنانين و الإعلاميين.جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان السيدة سهيلة وهبي، من مسجد السيدة نفيسة، وقد صاحب يسرا خلال صلاة الجنازة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنانة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، إلهام شاهين، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي، ماجدة زكي.