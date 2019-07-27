بالصور.. أروي جوده وجميلة عوض والمقدم في عزاء والدة يسرا

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء للفنانة يسرا في وفاة والدتها السيدة سهيلة وهبي، من بينهم الفنانة إنجي المقدم، جميلة عوض، أرويجوده.
وتواجدت يسرا وإلي جانبها زوجها خالد صالح سليم بمسجد عمر مكرم لاستقبال العزاء في والدتها، وسط دموعها ومساندة أصدقائها الفنانين لها.
يذكر أن والدة يسرا رحلت عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية مؤخرًا، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة حتي الوفاة.
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