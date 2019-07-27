بالصور.. لبلبة في عزاء والدة يسرا

قدمت الفنانة لبلبة، واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة يسرا، السيدة سهيلة وهبي، التي رحلت عن عالمنا، يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.
تواجدت يسرا وزوجها خالد صالح سليم في مسجد عمر مكرم لاستقبال
جدير بالذكر أن السيدة سهيلة وهبي والدة يسرا تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا، احتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة لمدة 40 يومًا، و لازمتها ابنتها في المستشفي خلال تلك الفترة و حتي وفاتها، وشُيعت صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.
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