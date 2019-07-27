بالصور.. خالد وماجدة زكي في عزاء والدة يسرا

قدم الفنان خالد زكي، والفنانة وماجدة زكي واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة يسرا، السيدة سهيلة وهبي، التي رحلت عن عالمنا، يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.



تواجدت يسرا وزوجها خالد صالح سليم في مسجد

عمر مكرم لاستقبال العزاء في والدتها، وسط توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا علي مساندتها، أبرزهم الفنان أحمد السقا، نادية الجندي، لبلبة، إياد نصار، فيفي عبدو، ميرفت أمين، وغيرهم.



جدير بالذكر أن السيدة سهيلة وهبي والدة يسرا تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا، احتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة لمدة 40 يومًا، و لازمتها ابنتها في المستشفي خلال تلك الفترة و حتي وفاتها، وشُيعت صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.







