كارول سماحة وأنغام و صلاح عبد الله فى عزاء والدة يسرا

يواصل نجوم الفن والسياسة والمجتمع، التوافد بشكل مستمر على دار مناسبات مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، لتقديم واجب العزاء في والدة الفنانة يسرا، التي رحلت عن عالمنا يوم الأربعاء 24 يوليو الجاري.

و حضر كل من: «أنغام، كارول سماحة، سميحة أيوب، صلاح عبد الله، حكيم، محمد محمود عبد العزيز، عصام إمام»، وآخرون.

كما وصل قبل قليل، كل من: "أحمد السقا، ليلي

علوي، لبلبة، فيفي عبده، نهال عنبر، جمال العدل، مصطفى الفقي، بوسي شلبي، ميرفت أمين، ماجدة زكي، أروى جودة، نادية الجندي، خالد زكي، تامر هجرس، دينا الراقصة، دنيا عبد العزيز، رياض مكرم"، وآخرون.

كما حضر أيضًا، كل من: «يحيي الفخراني، مني زكي، إيمي سمير غانم، عمرو يوسف، شريف عرفة، شهيرة،

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طارق لطفي، وفاء عامر، لميس الحديدي، مني الشاذلي، سمير صبري، غادة ابراهيم، محمد احمد ماهر»، وآخرون.

وتقدمت يسرا وزوجها خالد سليم نجل الراحل صالح سليم، الصفوف، لتلقي واجب العزاء في الفقيدة، في الوقت الذي بدأ الحضور في التوافد، وكان أولهم الإعلامية بوسي شلبي.

وتوفيت والدة الفنانة يسرا، صباح يوم الأربعاء 24 يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.

وشيع جثمان والدة يسرا، بعد ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وسط حضور الأهل والأقارب، ونجوم الوسط الفني.