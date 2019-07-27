بالصور.. نادية الجندي في عزاء والدة يسرا

حرصت الفنانة نادية الجندي علي تقديم واجب العزاء في وفاة السيدة سهيلة وهبي، والدة الفنانة يسرا، حيث تواجدت يسرا وزوجها خالد صالح سليم في مسجد عمر مكرم قبل ساعات من الآن

لاستقبال العزاء في والدتها، وسط توافد عدد كبير من الفنانين و الإعلاميين.يشار إلي أن والدة الفنانة يسرا ، رحلت عن عالمنا، يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية في الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها ابنتها في المستشفى حتي وفاتها.جدير بالذكر أن جنازة السيدة سهيلة وهبي شُيعت من مسجد السيدة نفيسة، وسط انهيار الفنانة يسرا ابنتها الوحيدة.