القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها، لمساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل، ودعما للشركات المشغلة لدور العرض السينمائية.
وأنشئت 7 دور في 3 مدن سعودية رئيسية حتى الآن، وجارٍ افتتاح 27 دار سينما في 7 مدن بنهاية 2019، وذلك لتغطية الإقبال المتزايد على دور العرض.
وتأتي تلك الدعوة بعد أن حصلت دور السينما السعودية على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط في الربع الثاني من 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر نداء سعودي خاص إلى شركات السينما: الدعم بانتظاركم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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