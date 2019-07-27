حفل زفاف هبة السيسي بحضور نجوم الفن في الساحل الشمالي

القاهرة - لايف ستايل
احتفلت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، بحفل زفافها على باسم أمين بحضور الأقارب والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه، وذلك في أحد شواطئ الساحل الشمالي.
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وسيطرت الملابس أبيض اللون على العروسين ونجوم الفن الحاضرين، منهم المطربة مروة نصر وزوجها المنتج محمد علم، مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، منة فضالي، ألفت عمر، هبة الجبالي، فاطيما خليل، نرمين ماهر وزوجها، رامي غيط، رامي وحيد، أحمد فريد، هاني أبوالنجا، إنجي شرف، خبيرة التجميل إيمان العبد، إيناس النجار وشقيقتها سوار، أحمد عبدالله محمود، والإعلامي ممدوح موسى، والإعلامي حازم الكاديكي وحرمه، وعمر المهندس وإلهام المهندس شقيقا الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وغيرهم من الأصدقاء المقربين ممن شاركوا العروسين وصلات الرقص المتتالية التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
يذكر أن الفنانة هبة السيسي عرفها الجمهور من خلال مشاركتها بفيلم "كتكوت" للنجم محمد سعد، والتي تدور أحداثه حول كتكوت الذي تجبره عمته على تقديم نفسه للقتل ليفدى عائلته، لكنه يهرب وتخطفه جهة أمنية لاكتشاف شبه كبير بينه وبين يوسف خورى الإرهابى الدولى، وبأسرع وقت يجهزه فريق العمل ليصبح يوسف خورى فى الشكل والتصرفات ويحل محله فى العملية الإرهابية ويوقفها، ولكنه يفشل، لذا يهرب بالقنبلة ويخبئها فى وسط المواسير بالنيل لتنفجر، ولكنه ينجو من الانفجار ويعود إلى الشاطئ.
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