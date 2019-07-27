ديانا كرزون تُشعل حماس الجمهور الأردني في حفل مهرجان جرش

أشعلت النجمة الأردنية ديانا كرزون في واحدة من حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، حماس الجمهور الأردني والجاليات العربية الموجودة في الحفل، إذ استمرت على مدار ساعتين ترقص وتغني وتشدو بمجموعة كبيرة من أغانيها العربية والخليجية وسط هتاف محبيها من جمهور جرش مرددين "بنحبك يا عروس الأردن".

بدأت كرزون بأغنيتها الوطنية "يا أردنا"، والتي أشعلت حماس الجمهور، رافعين صور الملك عبد الله، ثم أعقبتها بأغنيتها الرومانسية "أنساني ما بنساك"، لتعود لأغانيها الوطنية مرة أخرى بأغنيتي "يا جنوبي" و"أردنيا ها الليلة"، و"يا بنات الأردن ".

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وغازلت النجمة الأردنية ديانا كرزون خلال الحفل الذي حضره ما يقرب من 7 آلاف شخص أتوا من مختلف مدن المملكة الأردنية، من أهل المملكة وباقي الجنسيات العربية المقيمين فيها، الجمهور وسألته: "مين العريس اللي فرح قرب"، لتتصاعد الهتافات بالكثيرين الذين أخطروها بقرب زفافهم، لتغني لهم أغنيتها "يا عريسنا" و"يا بنات الأردن".

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كانت النجمة ديانا كرزون أحيت مؤخراً عدة حفلات عربية، حيث شاركت في حفل غنائي في مهرجان موازين في المملكة المغربية، فضلا عن حفلها في مهرجان صيف عمان.

يذكر أن المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية التي يحمل المهرجان اسمها، سبق وأحيا عليه عدد كبير من نجوم الوطن العربي حفلاتهم في دورة هذا العام منهم النجمين اللبنانيين وائل كفوري ونانسي عجرم، والنجم الأردني عمر العبداللات، والفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق وغيرهم.



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