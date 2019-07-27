الأزمات الأسرية تضرب درة وخالد سليم بمسلسل "بلا دليل" فى 45 حلقة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "بلا دليل" بطولة النجمة التونسية درة التصوير، حيث انتهى فريق العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل، الذى تخرجه منال الصيفى، وتقوم على إنتاجه شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل.



وتجسد درة شخصية عازفة آلة "هارب"، متزوجة من النجم خالد سليم خلال الأحداث، الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، حيث تضرب الأزمات والمشاكل والصعاب حياة درة وخالد سليم، وتنقلب الأحداث رأساً على عقب.

وتواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 40 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة، حيث تستعد إنجى لتصميم ملابس مسلسل "النهاية" بطولة زوجها النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامى، وإنتاج "سينرجى".

مسلسل "بلا دليل" تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطارمن الغموض والتشويق، ويشارك فى بطولته خالد سليم، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وآخرون.