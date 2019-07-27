شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف لأكثر من عامين.. تعرف على موعد طرح الموسم الثالث لمسلسل The Crown والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر ما يقارب العامين على توقف مسلسل الدراما الملكية الشهير The Crown فى ديسمبر 2017، والذى نجح فى حصد شعبية كبيرة له خلال موسمين، وسرعان ما توقف عرضه لخضوعه لعملية الإنتاج التى استمرت لفترة طويلة.
وبالرغم من أن شبكة نتفليكس لم تكشف عن الموعد المحدد للموسم الثالث والجديد لمسلسلها The Crown، إلا أن الممثل توبياس مينزيس، الذى انضم مؤخراً لطاقم عمل المسلسل، كشف عن المعاد المرجح عرض فيه السلسلة الحائزة على جائزة الـ emmys، وهو شهر نوفمبر القادم.
وعلى سياق متصل انضمت الممثلة جيليان أندرسون، لطاقم عمل المسلسل مؤخراً، ومن المقرر ان تجسد شخصية رئيسة وزراء بريطانيا "مارجريت تاتشر" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وبداية صعود فريق الموسيقى الشهير البيتلز، وفوز بريطانيا ببطولة كأس العالم 1966.
وكان آخر المنضمين للموسم الثالث من المسلسل، الممثل العالمى جارلس دانس، صاحب شخصية "تايوان لانيستر" فى مسلسل Game of thrones.
The Crown مقتبس من مسرحية The audience للكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.
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