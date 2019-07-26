الفلسطينيون يحيون يوم الزي بمسيرة غنائية في رام الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت الفعالية الكبرى ليوم الزي الفلسطيني في رام الله والبيرة، وتستمر خلال الأيام المقبلة في عدة مدن وبلدات من فلسطين التاريخية.

وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي ينظم فيها يوم الزي الفلسطيني للسنة الخامسة، بتنظيم من جمعية الزي التراثية الثقافية الخيرية، حيث انطلقت الفعاليات من ميدان راشد الحدادين قرب بلدية رام الله وصولاً إلى مركز البيرة الثقافي، بمسيرة تخللها أغانٍ شعبية وزفة لعروسين من طولكرم.