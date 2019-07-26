استوديوهات "ديزني" تُوضِّح المُخطّط الزمني لبَدء تصوير "ثور 4"

كشفت استوديوهات "ديزني" عن المخطط الزمني لبدء تصوير الجزء الرابع من امتياز "Thor" للنجم كريس هيمسورث، تهميدًا لطرحه في صالات السينما بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ووفقًا لموقع "هوليوود ريبورتر" الأميركي فإن "ديزني" حددت شهرآب/ أغسطس 2020 موعدًا لبدء عملية إنتاج الفيلم الذي يحمل اسم "Thor: Love and Thunder" باستديوهات فوكس في العاصمة الإسترالية ديزني، وذلك عقب الانتهاء مباشرة من تصوير فيلم "Shang-Chi" ضمن المرحلة الرابعة لعالم مارفل السينمائي.

وذكر الموقع أن الحكومتين الأسترالية والويلزية رصدتا أكثر من 16.7 مليون دولار في شكل حوافز لإغراء عملية الإنتاج.

وقال النجم كريس هيمسورث في حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية، إنه يتطلع إلى تصوير الجزء التالي من سلسلة "Thor"، وأضاف: "أنه شعور مثير للاهتمام أن تكتشف إلى أين تذهب بعد نهاية المرحلة الثالثة لعالم مارفل، فالأمر يتعلق بصناعة أفلام رائعة وأن تظل جزءًا من عائلة مارفل / ديزني وأن تكون قادرًا على إنتاج فيلم آخر رائع".

الفيلم يعتبر واحدا من خمسة مشاريع تخطط مارفل لطرحها ضمن المرحلة الرابعة لعالمها السينمائي، وتأكد مشاركة بطل السلسلة كريس هيمسورث بجانب النجمة تيسا تومبسون، وكانت المفاجأة الكبرى عودة بطلة الجزء الأول ناتالي بورتمان إلى الفيلم بدور زوجة "ثور"، وفقا لموقع "سكرين رانت" الأميركي.

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وتعد سلسلة "Thor" واحدة من القصص الأصلية في عالم مارفل السينمائي القادرة على لعب المزيد من المغامرات، وعلى الرغم من أن أول فيلمين قد حققا نجاحا متواضعا إلا أن الجزء الثالث تحت قيادة المخرج النيوزيلندي الشهير تايكا وايتيتي حقق نجاحا واسعا على المستويين التجاري والفني وحصد في شباك التذاكر 854 مليون دولار.

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