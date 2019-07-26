محمد إمام والمخرج أحمد خالد موسى يعودان لتصوير "لص بغداد"

يستأنف النجم محمد إمام والمخرج أحمد خالد موسى، تصوير فيلم "لص بغداد" داخل إحدى المكتبات الأثرية في سط البلد، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 90 يوما، نظرا لانشغال محمد إمام بتصوير مسلسله الأخير"هوجان"، والذي لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، من إنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته النجوم صلاح عبد الله، رياض الخولي، عايدة رياض، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

و استقرت الشركة المنتجة بالاتفاق مع مخرج العمل أحمد خالد موسى والبطل محمد إمام على دولة "تايلاند" فى شرق آسيا، لتصوير المشاهد الخارجية هناك، وجاء اختيار تايلاند لتشابه طبيعتها مع الدول العربية، حيث انضمت مؤخرا الفنانة أمينة خليل لأسرة الفيلم، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها الأسبوع المقبل .

يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة كل من فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج سينرجي فيلمز.

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