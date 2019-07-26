كاتي هولمز تشعر بالانزعاج من جيمي فوكس بسبب مغازلة النساء الأخريات

هل تشعر النجمة العالمية "كاتي هولمز"، بالانزعاج من صديقها النجم "جيمي فوكس" بسبب "مغازلة" النساء الأخريات؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " أكد أن ما يتردد شائعة و تقرير مغلوط و ذلك بعد التواصل مع المتحدث باسم هولمز.

بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " بنشر تقرير يزعم أن كاتي هولمز شاهدت صورا لجيمي فوكس خلال تركيزة في مفاتن النساء اللائي يرتدين ملابس ضيقة في ماليبو و هو ما جعلها تشعر بالعضب و قلة الثقة تجاه فوكس .

و أكد مصدر للموقع أن العلاقة بين جيمي فوكس و كاتي هولمز تحتاج للمزيد من الثقة و التواصل لكن جيمي يحب الحياة الصاخبة والخروج و السهر بالحفلات ولذلك فتكون عنده الفرصة لرؤية النساء الأخريات.

قد يهمك أيضًا:

كاتي هولمز تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة وفستان مميّز