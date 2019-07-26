كاتي هولمز تشعر بالانزعاج من جيمي فوكس بسبب مغازلة النساء الأخريات

واشنطن - لايف ستايل
هل تشعر النجمة العالمية "كاتي هولمز"، بالانزعاج من صديقها النجم "جيمي فوكس" بسبب "مغازلة" النساء الأخريات؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " أكد أن ما يتردد شائعة و تقرير مغلوط و ذلك بعد التواصل مع المتحدث باسم هولمز.
بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " بنشر تقرير يزعم أن كاتي هولمز شاهدت صورا لجيمي فوكس خلال تركيزة في مفاتن النساء اللائي يرتدين ملابس ضيقة في ماليبو و هو ما جعلها تشعر بالعضب و قلة الثقة تجاه فوكس .
و أكد مصدر للموقع أن العلاقة بين جيمي فوكس و كاتي هولمز تحتاج للمزيد من الثقة و التواصل لكن جيمي يحب الحياة الصاخبة والخروج و السهر بالحفلات ولذلك فتكون عنده الفرصة لرؤية النساء الأخريات.
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