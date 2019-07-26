علي الحجار يفتتح المهرجان الصيفي علي مسرح أوبرا دمنهور

تستضيف دار أوبرا دمنهور، الفنان الكبير علي الحجار وفرقته الموسيقية في أولى حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي، لتقديم باقة من أغانيه الذي تألق بها خلال مشواره الفني الحافل.

من جهته قال محمد ظريف، رئيس دار أوبرا دمنهور، إن فعاليات المهرجان الصيفى في مسرح أوبرا دمنهور تتواصل حتى يوم 9 أيلول/ سبتمبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وأضف ظريف أن برنامج المهرجان يضم عدة نجوم منهم الفنان خالد سليم وعازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز والفنانة مروة ناجي نجمة دار الأوبرا، كما يتضمن برنامج المهرجان الفنانة نسمة محجوب التي شاركت في النسخة العربية لفيلم ديزني ملكة الثلج، بالإضافة إلى عازف الترومبيت الشهير الدكتور مجدى بغدادى وفرقته "بغدادى بيج باند".

وأوضح مدير أوبرا دمنهور أنه تم تقديم تذاكر حفلات المهرجان بأسعار مخفضة لتناسب جميع شرائح المجتمع، كما تم تحديد موعد الحفلات كل يوم جمعة حتى يتسع الوقت لحضور أكبر عدد من المهتمين بالفنون والثقافة في محافظة البحيرة.



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