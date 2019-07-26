شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن عن إحيائه حفلا غنائيا جديدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد رمضان عن إقامته حفلا غنائيا قريبا سوف يعلن عنه تفاصيله خلال الأيام المقبلة. ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام فيديو لحفلته الماضية، وعلق عليها: "قريبا هعلن عن ميعاد ومكان الحفلة القادمة.. ثقة فى الله نجاح أقوى حفله فى مصر".
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وكان رمضان قد طرح مؤخرا كليب "إنساى" مع سعد لمجرد، حيث تخطي حاجز الـ 30 مليون مشاهدة خلال أسبوع من طرحه عبر موقع يوتيوب.
وأشعل الثنائى "الأسطورة والمعلم" منصات السوشيال ميديا بالعديد من المقاطع المقتطفة من الكليب الذى يبلغ مدته أكثر من 7 دقائق، محققاً أكثر من مليون إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات الإيجابية عبر الكليب.
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