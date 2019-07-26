شكرا لقرائتكم خبر عن من لاس فيجاس.. "قلبك يمشى لحاله" كليب جديد للمغربى حاتم عمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب المغربى حاتم عمور من تسجيل وتصوير أجدد أغانيه "قلبك يمشى لحاله"، والتى يستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب خلال أيام.

وكشف حاتم عمور لـ"الخليج 365"، على هامش مشاركته فى مهرجان إفران الدولى بالمغرب عن نيته طرح الأغنية الجديدة مصورة أول أغسطس المقبل، مضيفا أنه تم تصويرها فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتغنى خلالها بألحان محمد الشرابى وتوزيع بدارة وطارق حجيلي.

ويطل عمور على جمهوره المغربى للمرة الأولى فى مدينة إفران الجبلية السياحية، ليسدل ستار الليلة السادسة وقبل الأخيرة من مهرجانها الموسيقى الدولى، الذى يعود هذا العام بنسخته الرابعة، محتضنا نخبة من النجوم العرب والمغاربة، منهم ماجد المهندس وزهير اليهاوى ودنيا بطمة.