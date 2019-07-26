شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ومصطفى شعبان وشريف عرفة وعمرو يوسف فى عزاء والدة يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من الفنانين فى تقديم واجب العزاء للفنانة يسرا فى وفاة والدتها، التى وافتها المنية يوم الأربعاء الماضى، وعلى رأسهم المخرج شريف عرفة، والنجم يحيى الفخرانى وزوجته لميس جابر، والنجم مصطفى شعبان، وعزت العلايلى وعمرو يوسف، وصلاح عبد الله، وإنجى المقدم، وإيمى سمير غانم، وشقيقتها دنيا سمير غانم، إيمى سالم، وحكيم، ومصطفى قمر، وجميلة عوض، وكريم عبد العزيز، والفنانة شهيرة، والمخرج محمد ياسين، ومديرة التصوير نانسى عبد الفتاح، والإعلامية لميس الحديدى، وهنادى مهنى ووالدها هانى مهنى، وعفاف شعيب، والمنتج محمد حفظى، والمخرج عمرو سلامة، والإعلامية منى الشاذلى، وعمر زهران، والمذيعة إنجى على، وسمير صبرى، ونجوى فؤاد، نهال عنبر، وأشرف مصيلحى، ووفاء عامر، وزوجها المنتج محمد فوزى.

كذلك شارك كل من منى زكى، وليلى علوى، وميرفت أمين، ولطيفة فهمى، وماجدة زكى، وطارق لطفى، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، ونادية الجندى، وخالد زكى، والاستعراضية دينا، ودنيا عبد العزيز، وتامر هجرس، والاعلامية مها مدبولى، وأيمن عزب، سامح الصريطى.

كما حضر لتقديم واجب العزاء كل من الفنانين أحمد السقا، لبلبة، وفيفى عبده، والمخرج المسرحى خالد جلال، والمخرج يسرى نصر الله، والإعلامى عمرو أديب، والمذيعة بوشى شلبى، والمنتج جمال العدل، على المشاركة فى العزاء .

يشار إلى أن والدة النجمة يسرا وافتها المنية يوم الأربعاء الماضى، بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.





















































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