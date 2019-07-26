شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم فاروق الفيشاوى.. فنانون رحلوا بسبب مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السرطان من أخطر الأمراض التى تواجه العالم أجمع، ويعتبر من أهم الأسباب التى تؤدى إلى وفاة العديد حول العالم، وهو المرض الذى رحل الكثير من الفنانين بسببه، كما حدث مؤخرا مع الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى الذى عانى لمدة عام مع هذا المرض الخبيث، ولن نستطيع أن نذكر جميع الفنانين الذين خطفهم مرض السرطان لكن من خلال هذا التقرير سنبرز بعضهم.

أحمد زكى

الفنان أحمد زكى كان ضحية هذا المرض الخبيث وأصيب به فى الرئة وعانى كثيرا، وتألم بسبب هذا المرض حتى توفى فى 2005 عن عُمر ناهز الـ56 عامًا، وكانت آخر أعماله الفنيه، مشاركته فى فيلم "حليم".



أحمد زكى

نور الشريف

عانى الفنان نور الشريف مع مرض سرطان الرئة، عن عمر ناهز 69 عاما، ولم يعلم بأنه مصاب بهذا المرض حتى وفاته وهو ما أكدته زوجته الفنانة بوسى، وعندما كان يتألم كانوا يخبرونه بأنها مجرد التهابات وسببت ماء على الرئة.



نور الشريف

محمود عبد العزيز

توفى الفنان محمود عبد العزيز فى يوم 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع مرض السرطان الذى انتشر فى مناطق متفرقة بجسده، عن عمر ناهز 70 عاما ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذى تربى فيه.



محمود عبد العزيز

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عامر منيب

أصيب بسرطان القولون وتم استئصاله، وكان يقوم بعلاجه طبيب ألمانى، وطلب سفر عامر إلى ألمانيا حتى يكون تحت عناية صحية وطبية أفضل، إلا أنه رفض ودخل فى غيبوبة تامة حتى شعر بهبوط شديد فى ضغط الدم، أدى إلى وفاته.



عامر منيب

معالى زايد

عانت الفنانة معالى زايد من مرض السرطان بقناة فالوب، وانتشر المرض بصورة سريعة حتى أصاب الكبد والرئة، ما أدى إلى فشل فى أجهزة التنفس لديها، ووضعت على أجهزة التنفس الصناعى، حتى وافتها المنية.



معالى زايد

ميرنا المهندس

أصيبت الفنانة ميرنا المهندس بمرض سرطان القولون واستأصلت القولون، وتوفيت بعد ذلك عن عمر ناهز الـ37 عامًا، وذلك بعد صراعها مع المرض لفترة طويلة.



ميرنا المهندس

سناء يونس

الفنانة سناء يونس التى أصيبت بسرطان متقدم فى الرئة أدى إلى ظهور ثنائيات فى أماكن كثيرة من الجسد وفى مقدمتها الكبد، ما سبب إصابتها بفشل كبدى وفارقت الحياة هى الأخرى بسبب هذا المرض اللعين .