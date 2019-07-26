صورة| ليلى علوي في ذكرى رحيل محمد خان: "أعماله هاتعيش للخلود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ليلى علوي صورة للمخرج الراحل محمد خان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، لتحيي بها الذكرى الثالثة على رحيله. وعلقت علوى على الصورة قائلة: "3 سنين على رحيل واحد من أهم مخرجي مصر والوطن العربي، المخرج اللي أعاد تعريف سينما الواقعية وقدم أعمال عاشت وهاتعيش للخلود، صاحب النظرة والبصمة والروح المخرج الكبير محمد خان، لروحه المحبة السلام والرحمة". جدير بالذكر أن المخرج محمد خان رحل عن عالمنا 26 يوليو 2016.

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