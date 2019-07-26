ترك الهندسة حبا في الفن وحصل على الجنسية المصرية قبل وفاته.. معلومات عن محمد خان في ذكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الثالثة لرحيل أحد أبرز وأهم مخرجي السينما المصرية، محمد خان، الذي ترك بصمة في أعماله المميزة في السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "ضربة شمس"، و"أيام السادات"، و"الرغبة"، و"الحريف" و"سوبر ماركت"، وغيرها.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن المخرج الراحل محمد خان:

1- محمد خان من أصل باكستاني، فهو من مواليد القاهرة لأب باكستاني وأم مصرية، وكان يحمل الجنسية البريطانية.

2- ولد خان 26 أكتوبر عام 1942.

3- سافر إلى لندن ليدرس الهندسة عام 1956، والتقى بشاب سويسري يدرس السينما جعله يحب الفن.

4- ترك الهندسة، التحق بمعهد السينما في لندن.

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5- شارك في كتابة 12 قصة من 21 فيلما من إخراجه.

6- حصل على الجنسية المصرية في 2014.

7- بدأ في الإخراج من خلال فيلم " ضربة شمس" عام 1978، عندما تحمس الفنان نور الشريف للفيلم، الذي كتب قصته محمد خان.

8- أنتج 5 أفلام وهما" فتاة المصنع"، و"كليفتي"، و"فارس المدينة"، و" يوسف وزينب"، و"الحريف".

9- تزوج من وسام سليمان وهي كاتبة سيناريو، وأنجب منها ابنته نادين، وهي تعمل بمجال الإخراج.

10- محمد خان رحل عن عالمنا في 26 يوليو 2016.