فيديو| كريم عبد العزيز ودنيا سمير غانم وشهيرة في عزاء والدة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تصوير- عبد الرحمن علاء
حرص الفنان كريم عبد العزيز والفنان صلاح عبد الله والفنان حكيم، على حضور عزاء والدة الفنانة يسرا، المقام في مسجد عمر مكرم.
كما حرصت الفنانة أروى جودة ودنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم وسمير صبري وشهيرة على حضور العزاء.
ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية في الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى.
وبدأت الفنانة يسرا وزوجها خالد صالح سليم، عقب صلاة المغرب، في استقبال العزاء في والدتها، في مسجد عمر مكرم.
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