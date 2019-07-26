فيديو| جمال مبارك ومصطفى الفقي يقدمان واجب العزاء في والدة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تصوير – عبدالرحمن علاء:
حرص جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة يسرا، في مسجد عمر مكرم.
ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية في الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى.
وبدأت الفنانة يسرا وزوجها خالد صالح سليم في استقبال العزاء في والدتها، في مسجد عمر مكرم.
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