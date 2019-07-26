منى ممدوح لتامر حسني: "تستاهل لقب فنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منى ممدوح صورا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تجمعها بالفنان تامر حسني.

وعلقت منى على الصور قائله: "مبرووووك يا تامر فيلم العيد إن شاء الله بالنجاح يا رب، لأنك فعلا تستاهل لقب فنان حقيقي ومحترم، ولأنك تعبت كتير والتعب بيجيب نجاح، ومبسوطة إني أشتغلت معاك في بداياتي، مبروك لكل أبطال العمل والمخرج والصديق سعيد الماروق".

يذكر أن تامر ينتظر عرض فيلمه "كل سنة وأنت طيب"، ضمن موسم عيد الأضحى، ويشارك في بطولته زينة، وخالد الصاوي، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، ومن إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.