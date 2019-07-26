بينهم "الفخراني والسقا ونادية الجندي وميرفت أمين".. 40 صورة من عزاء والدة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرص العديد من نجوم الفن والإعلام على تقديم وجب العزاء في والدة الفنانة يسرا، في مسجد عمر مكرم.

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ووصل العزاء أحمد السقا وشهيرة ومني الشاذلي ولميس الحديدي والمخرج مروان حامد والسيناريست أيمن سلامة والمخرج يسري نصر الله وميرفت أمين وماجدة زكي وأروي جودة ونادية الجندي وطارق لطفي وخالد زكي وزوجته وبوسي ونورا ويحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر، وغيرهم.

ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية في الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى.

وبدأت الفنانة يسرا وزوجها خالد صالح سليم في استقبال العزاء في والدتها، قبل قليل، في مسجد عمر مكرم.