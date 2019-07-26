صور| بـ"شورت".. حماقي يشعل حفله في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تصوير- محمود عبدالناصر: أحيا الفنان محمد حماقي حفله على شاطئ "VIBES"، بالساحل الشمالي، اليوم الجمعة. وطل حماقي على جمهوره نهارا، بملابس كاجوال، وارتدى شورت أبيض وتي شيرت أسود ونظارة شمس. يذكر أن حماقي أحيا حفلا في السعودية، منذ عدة أيام، ضمن موسم جدة، وحضرته الفنانة أنغام، وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، وغنت أنغام على المسرح برفقة حماقي وزوجها.

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