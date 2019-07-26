صور| نادية الجندي تواصل استعادة ذكرياتها مع الفيشاوي: "كان وشنا حلو على بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

واصلت الفنانة نادية الجندي استعادة ذكرياته السينمائية مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ونشرت صورا مجمعة من الأفلام التي جمعتهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت الجندي على الصور: "قرابة الـ10 أفلام قدمناها سوى، من أحب وأقرب الفنانين ليا، كان وشنا حلو بعض".

وتابعت الجندي: "كل الأفلام اللي قدمناها حققت أكبر إيرادات ونجاحات، والناس بتحبها جدا، وكان من أجمل الثنائيات في السينما".

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وأضافت نادية: "من الباطنية مرورا لجبروت إمرأة، وملف سامية شعراوي، والإرهاب، شبكة الموت، الشطار، الجاسوسة حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، 48 ساعة في إسرائيل".

واختتمت نادية تعليقها: "ألف رحمة ونور عليه، الله يرحمه وداعا فاروق الفيشاوي، هتوحشنا".

يشار إلى أن نادية الجندي سبق وأن نعت الفنان فاروق الفيشاوي، موضحة أنهما عملا مع بعضهما في 10 أفلام، ثم نشرت صورا من كواليس فيلم 48 ساعة في إسرائيل، وظهر فيها الفيشاوي.

جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا.