تراند اليوم : عملية تحويل ثم تسريب ثم تسمم.. أحلام تكشف سبب تدهور صحة فجر السعيد ​

كشفت الفنانة أحلام الشامسي تطورات الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، وأسباب تدهور حالتها خلال الأيام الماضية، والتي أدت لدخولها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

نشرت أحلام صورة لفجر السعيد عبر حسابها على Instagram، وأوضحت أن بداية الأزمة تعود لدخول "السعيد" غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت لإجراء عملية تحويل مسار، وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية، لكنهم لم يكتشفوه إلا بعد يومين، فأدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم.

تابعت أن التسمم أثَّر على الوظائف الحيوية، مما استدعى نقلها إلى مستشفى مبارك الكبير، لافتةً إلى أنها حاليًا تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة التي مرت بها خلال اليومين الماضيين.

وأضافت أحلام كاتبة: "الشكر للمسئوليين وكل الناس اللي يدعون لها ويسألون عنها من كل مكان الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين.. فقط ادعوا لها حبيبتي".