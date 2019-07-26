تراند اليوم : صدمة جديدة.. لماذا غاب "عادل إمام" عن جنازة الفيشاوي...

ولم يستطع عادل إمام حضور الجنازة ، وذلك لعدم تواجده في القاهرة ، حيث تواجد في الساحل الشمالي في إطار قضاء عطلة صيفية.
وقد حرص الزعيم على توديع فاروق الفيشاوي عبر انستجرام حيث نعى الفنان الراحل بعبارة قصيرة وصورة، وهو ما شكل مفاجأة للجميع بأن الفنان الكبير عادل إمام سيذكر شيئًا من أعمالهما ويثني عليه أكثر من ذلك.
وقام عادل إمام بنشر صورة على صفحته الرسمية على فيسبوك ، جمعته بالنجم الراحل، مع تعليق : "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي".
وقد اجتمعا الفنانان في أعمال سينمائية أشهرها فيلم "المشبوه" من إخراج سمير سيف في ثمانينيات القرن الماضي.
وتوفي فاروق الفيشاوي في ساعة مبكرة، أمس الخميس، عن 67 عاما، متأثرا بغيبوبة كبدية، بعد صراع مع مرض السرطان.
وكان الفيشاوي قد أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض اللعين.