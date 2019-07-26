صور.. ردود أفعال الجماهير بعد مشاهدة "الفيل الأزرق 2"

فتحت أدوار العرض السينمائية أمس الخميس 25 يوليو، أبوابها لإستقبال الجمهور لبدء عرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، لتعُد منافسة قوية على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبًا من بدء موسم عيد الأضحى السينمائي .

وتزاحمت آراء المواطنين الذين شاهدوا فيلم "الفيل الأزرق 2" منذ أمس وحتي الآن، ليتصدر معدلات البحث وترند موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية القليلة.

ويبدو أن الفيلم نُفذ بمستوي مميز

ورفيع المستوي الفني، حيث لاقي إشادات كبيرة جدًا من قبل المشاهدين، فيما نشروا صور بوستر، معلقين علي الأداء القوي، مؤكدين أن الفيلم سينافس بقوة أمام أفلام الموسم .

ويعتبر قرار القائمين علي تنفيذ وإنتاج الفيلم، لعرضه قبل موسم عيد الأضحي، " ضربة معلم" أمام المنافسات القوية التي تشهدها الساحة السينمائية

ودور العرض الحالي .

وأعربت "ماري" عقب مشاهدتها فيلم "الفيل الأزرق 2"، مقتطفة صورا من فيلم محمد هنيدي"، قائلة" قومي بينا نمشي"، في لاقطة تعبيرية علي تجسيد الفيلم وأبطال العرض لأداء الرعب الجيد .

فيما قال أحمد عزوز، أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي عقب مشاهدته للفيلم، " إنه ممتع ومتميز جدًا"،

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وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيرادًا قُدر بـ3 ملايين و800 ألف و345 جنيهًا.

"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، وأحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.