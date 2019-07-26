فتحت أدوار العرض السينمائية أمس الخميس 25 يوليو، أبوابها لإستقبال الجمهور لبدء عرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، لتعُد منافسة قوية على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبًا من بدء موسم عيد الأضحى السينمائي .
وتزاحمت آراء المواطنين الذين شاهدوا فيلم "الفيل الأزرق 2" منذ أمس وحتي الآن، ليتصدر معدلات البحث وترند موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية القليلة.
ويبدو أن الفيلم نُفذ بمستوي مميزورفيع المستوي الفني، حيث لاقي إشادات كبيرة جدًا من قبل المشاهدين، فيما نشروا صور بوستر فيلم الفيل الأزرق 2، معلقين علي الأداء القوي، مؤكدين أن الفيلم سينافس بقوة أمام أفلام الموسم .
ويعتبر قرار القائمين علي تنفيذ وإنتاج الفيلم، لعرضه قبل موسم عيد الأضحي، " ضربة معلم" أمام المنافسات القوية التي تشهدها الساحة السينمائيةودور العرض الحالي .
وأعربت "ماري" عقب مشاهدتها فيلم "الفيل الأزرق 2"، مقتطفة صورا من فيلم محمد هنيدي"، قائلة" قومي بينا نمشي"، في لاقطة تعبيرية علي تجسيد الفيلم وأبطال العرض لأداء الرعب الجيد .
فيما قال أحمد عزوز، أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي عقب مشاهدته للفيلم، " إنه ممتع ومتميز جدًا"،
وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيرادًا قُدر بـ3 ملايين و800 ألف و345 جنيهًا.
"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، وأحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ردود أفعال الجماهير بعد مشاهدة "الفيل الأزرق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.