في ذكراه الثالثة.. "الحريف" و"أيام السادات" أبرز أفلام نصير الغلابة محمد خان

تحل اليوم الذكرى الثالثة للمخرج الراحل محمد خان، الذي ولد لأب باكستاني وأم مصرية، وحصل على الجنسية المصرية بقرار من رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، عام 2014، عاش حياته في حي "السكاكيني"، حيث كان يطل من شرفة منزله ليشاهد أفلامًا سينمائية في دار السينما بالحي.

ويُعد فيلم "ضربة شمس"، البداية لخان فى السينما المصرية والذي تم عرضه عام 1978، وكان بطولة الفنان الكبير الراحل نور الشريف الذى تحمس لفكرة العمل وأنتجه، وروى الشريف فى أحد حواراته الصحفية أنه أعجب بقصة الفيلم التى كتبها خان، وقرر إنتاجه بعدما قرر خان أن يبيع ممتلكاته

لينتجه لتمسكه الشديد بالعمل.

ولم تكن نظرة "خان" و "الشريف"خاطئة؛ حيث حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وحصل على الجائزة التقديرية الذهبية للإخراج الأول فى أول دورة لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى فى عام 1979، كما حصل على جائزة العمل الأول من جمعية الفيلم وجائزة الدولة التقديرية.

وفيما يلي نستعرض أبرز أفلام الراحل محمد خان الذي لقبه الكثيرون بنصير الغلابة.

1- الحريف

كان بطولة الفنان الكبير عادل إمام، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، و تصوير سعيد شيمى وتم إنتاجه سنة 1983.

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2- أيام السادات

بطولة أحمد زكي وميرفت أمين ومنى زكي، يحكي

الفيلم السيرة الشخصية وحياة الرئيس محمد أنور السادات.

3- زوجة رجل مهم

تم إنتاجه سنة 1988، وكان بطولة أحمد زكي،ميرفت أمين، علي الغندور،محمد الدفراوي، وتكمن أهمية هذا الفيلم في موضوعه؛ حيث تناولموضوعًا هامًا وجريئًا ألا وهو مفهوم السلطة وعلاقتها بالفرد.

4- أحلام هند وكاميليا

أنُتج عام 1988، وهو تمثيل الفنان أحمد زكي والفنانة نجلاء فتحي والفنانةعايدة رياض، وطرح "خان"، من خلاله رؤية فنية اجتماعية صادقة وواقعية لمدينة القاهرة، وليكشف فيه عن حياة الناس البسطاء والمسحوقين وصراعهم من أجل حياة أفضل تحت وطأة مجتمع المدينة الكبيرة.

5- فتاة المصنع

بطولة هاني عادل، ياسمين رئيس، وسلوى خطاب، بدأ عرضه في دور العرض المصرية والإماراتية يوم 19 مارس 2014، وتدور أحداث فتاة المصنع، حول فتاة عمرها 21 سنة، تعمل مثل بنات حيها الفقير في مصنع ملابس، تعيش تجربة حب أمام تعنت المجتمع أمام هذه المشاعر.

