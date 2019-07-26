مصطفى قمر يطرح برومو أغنية جديدة بألبومه "س من الناس"

طرح الفنان مصطفى قمر، برومو أغنيته الجديدة «س من الناس»، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، قبل أيام من طرح الألبوم كاملًا، في سوق الـ CD والمتاجر الإلكترونية.

وكشف مصطفى قمر في تعليقه على الصورة عن طرح الأغنية كاملة بخدمة مدفوعة لأحد شركات إتصالات المحمول، من خلال رسالة قصيرة يتم إرسالها وبها كود الأغنية، ليتم الاستماع لها قبل طرح الأغنية بشكل رسمي.

وعلى جانب آخر، طرح مصطفى قمر الإعلان التشويقي لألبومه الجديد «ضحكت ليا»، وكان من المقرر طرحه اليوم لكنه أجله بسبب وفاة والدة الفنانة يسرا التي رحلت عن عالمنا احتراما لها.

ويتعاون قمر في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم: الشعراء تامر حسين وحسن عطية ومحمد عاطف وأسامة مصطفى، ونور الدين محمد وعصام حسني

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وضحي جبر ومحمد الجزار وحمادة السيد ومن الملحنين محمد يحيى والمطرب رامي جمال وتوما ومحمد النادي ومديح محسن وسامح كريم واحمد العدل وشريف بدر وجوليو وتامر على ومن الموزعين توما وعادل حقي وسام عبد المنعم واحمد ابراهيم وطارق حسيب وزووم ويحيي يوسف.

ويحيى النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا كبيرا فى مسقط رأسه الإسكندرية في إحدى الفنادق آخر الشهر الجارى ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة إضافة لأغانى ألبومه المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.