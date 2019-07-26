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ياسمين على تحيى حفلا بـ "جامعة مصر" .. الليلة

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تحيي المطربة الشابة ياسمين على، حفلها الغنائى فى الـ 8 مساء اليوم الجمعة أعلى مسرح أوبرا جامعة مصر بمدينة 6

أكتوبر بالجيزة.

 

وشهد موقع حجز التذاكر إقبالًا كبيرًا من طلاب جامعة مصر، والشباب على

حجز التذاكر ، ومن المقرر أن تقدم ياسمين على خلال الحفل باقة متنوعة من الأغانى الكلاسيكية إلى جانب أغنياتها الجديدة، ومنها: "تفاءلوا بالخير، وهستنى إيه، وفرصة تتغير ".
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