طلب غريب من "آخر نجم في هوليوود" أثناء تصوير أحدث أفلامه

فاجأ النجم السينمائي العالمي ليوناردو دي كابريو فريق العمل بطلب غريب أثناء تصوير مشاهده في فيلم"Once Upon a Time in Hollywood" .
وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت"، أن منتجي فيلم Once Upon a Time in Hollywood؛ تحدثوا عن الطلب الغريب، الذي أعلنه الممثل دي كابريو لبعض أفراد طاقم العمل أثناء التصوير.
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وطلب منهم عدم مواجهته والنظر إلى عينيه خلال تصوير مشاهد الفيلم، لأنه يريد الغوص أكثر في شخصيته، التي يلعبها في أحدث أفلامه وفي الأجواء الغامضة لتلك الفترة.
ويعد ليوناردو دي كابريو الآن "آخر نجم سينمائي في هوليوود"، لأنه لا يمثل في المسلسلات التلفزيونية والأفلام الشهيرة حول الأبطال الخارقين وأصحاب الامتيازات.
وقال مخرج فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، كوينتن تارانتينو، عن طلب دي كابريو، "إنه يقف اليوم، مثل آل باتشينو أو روبرت دي نيرو في السبعينيات، عندما لم يسعوا إلى عمل فيلمين خلال عام واحد. لقد فعلوا ما أرادوا".
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