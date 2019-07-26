"المرشحة المثالية” فيلم سعودي يشعل المنافسة على “ذهبية” مهرجان فينيسيا الدولي

ينافس الفيلم السعودي “المرشحة المثالية” على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام.

واختار المهرجان العريق اليوم (الخميس)، الفيلم للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، ضمن المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من المهرجان التي ستُعقد في الفترة من 28 أغسطس (آب) إلى 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، ليتنافس مع أربعة عشر فيلمًا عالميًا على الجائزة التي تعد إحدى الجوائز العالمية المرموقة في مجال السينما.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ السينما السعودية التي يشارك فيها فيلم سعودي في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان، وستدخل هيفاء المنصور بهذا الاختيار في تنافس مع مخرجين عالميين مثل الكندي آتوم إيغويان والسويدي روي آندرسون والياباني هيروكازو كوريدا.

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وحظي فيلم “المرشحة المثالية” بدعم من وزارة الثقافة، وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد صُوّر بالكامل داخل المملكة، حيث سيقدم قصة سيدة سعودية تقرر خوض الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة.

وسبق لهيفاء المنصور المشاركة في مهرجان فينيسيا عام 2012 بفيلم “وجدة” ضمن مسابقة “Venice Horizons Award”، وفازت بثلاث جوائز مهمة.

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كما تشارك أيضًا المخرجة السعودية شهد أمين خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلمها “سيدة البحر” الذي سيعرض ضمن مسابقة “أسبوع النقاد الدوليين”.

ويروي الفيلم في قالب فانتازي حكاية فتاة تواجه الأساطير التي تحكم القرية التي تعيش فيها.

من جانبه، اعتبر وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، أن المشاركَتيْن “تمثلان إنجازًا لبلادنا”، واصفًا ذلك بـ”الأفق الجديد للسينما السعودية”.



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