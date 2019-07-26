الممثل العالمي سيلفستر ستالوني يُبدي استيائه من صُنَّاع فيلم "Rocky"

حقَّق الممثل العالمي سيلفستر ستالوني شهرة واسعة، في السلسلة الشهيرة Rocky، التي جسد فيها شخصية الملاكم المستضعف، الذي خرج من شوارع مدينة فلاديفيا ليفوز ويتوج ببطولة العالم في المصارعة للوزن الثقيل على حساب أبوللو كريد، بطل العالم انذاك.

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ومرَّت على عرض الجزء الأول من السلسلة الشهيرة، أكثر من 43 عامًا، ومازال بطل العمل السينمائي الكبير يحصد شعبية هائلة من وراء تلك السلسلة التى نجح بها في حصد أكثر من 10 ترشيحات لجوائز الأوسكار، وحصد جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وكتابة فيلم، وسرعان ما تحول ستالون الذى يعيش داخل إحدى الوحدات السكنية في أطراف مدينة هوليوود، إلى نجم عالمي يسطع في سماء المدينة الأشهر فى تاريخ السينما.

وأكد في تصريحات جديدة نقلتها صحيفة "فاريتي" فى لقاء أجرته مع الممثل العالمي، من خلاله على استياءه من عدم توزيع الأسهم التي تخص السلسلة التى ضمت ثماني أجزاء، كجزء من رد الجميل له، لاسيما أن السلسلة التي عرضت لما يقارب الأربعة عقود مازالت تحصد الكثير من الأرباح.

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وطالب ستالوني البالغ من العمر 73 عامًا، القائمون على السلسلة التي تعد من أشهر الأفلام السينمائية، إدراجه ضمن توزيع الأسهم التى تخص العمل السينمائي، لكي يترك لأولاده نصيب مما تحصده السلسلة والذي بلغ ربع مليار دولار للجزء الأخير الذي جاء بعنوان "كريد 2".

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