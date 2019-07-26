شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "الفيل الأزرق 2" يتجهون لتقديم جزء ثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه صناع فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز إلى تقديم جزء ثالث من الفيلم، حيث ظهر فى نهاية أحداث الجزء الثانى الروح الشريرة التي كانت داخل النجمة صبري "فريدة"، تنتقل لجسد الدكتور "يحيى" كريم عبد العزيز، بعد محاربته من جسد "فريدة"، وظهر فى آخر مشهد من الفيلم يقف أمام المرآة بشخصية الروح الشريرة وبه كثير من رسومات الوشم على ظهره وكتفه، لذلك يلجأ صناع العمل لتقديم فكرة جزء ثالث من الفيلم.





وطرح الفيلم بالسينمات أمس الخميس، فى جميع دور العرض بالسينمات، وسجل فى أول ليلة عرض 3 ملايين و800 ألف جنيه، ويعد هذا الرقم أعلى إيراد يومى خارج موسم الأعياد وأشاد به الجمهور والنقاد.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".