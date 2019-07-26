شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هيثم شاكر يطرح كليب أغنية "ماتوصنيش" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب هيثم شاكر كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "ما توصنيش"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته، وهو من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.

هيثم شاكر انطلق لأول مرة عام 2001 بأغنية أحلف بالله، في تعاون مع الموزع حميد الشاعري والمنتج فايز عزيز، لتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا ويبدأ النجم مشواره الفني، وفي عام 2004 أطلق أولى ألبوماته بعنوان خليك جنبي، والذي يعتبر واحدًا من أنجح ألبوماته حيث تجاوز كليب الأغنية الـ 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وبعد 4 سنوات عاد إلى الساحة الفنية بألبوم جديد عليا 2008، والذي علق في أذهان الجمهور بشكل كبير، خاصة بأغنيتي جوه حضنك، وأغنية أيامي معاك، وفي 2011 أطلق أغنية منفردة بعنوان أصلي قديم والتي صورها وكأنها حفلة غنائي، وفي 2014 أطلق ألبوم أحلى قرار والذي تعاون من خلاله مع أشهر الملحنين والشعراء مثل أحمد صلاح حسني وتوما وتميم ورامي جمال، ولهيثم شاكر العديد من الكليبات الشهيرة مثل أرمي حمولك عليّا وهي أغنية وطنية عبّرت عن حالة الوطن عام 2005.