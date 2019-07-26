شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وليلى علوى وميرفت أمين وطارق لطفى يشاركون فى عزاء والدة يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للنجمة يسرا، فى وفاة والدتها، التى وافتها المنية يوم الأربعاء الماضى، حيث شارك كل من الفنانين منى زكى، وليلى علوى، وميرفت أمين، ولطيفة فهمى، وماجدة زكى، وطارق لطفى، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، ونادية الجندى، وخالد زكى، والاستعراضية دينا، ودنيا عبد العزيز، وتامر هجرس، والإعلامية مها مدبولى، وأيمن عزب، سامح الصريطى.

كما حضر لتقديم واجب العزاء كل من الفنانين، أحمد السقا، لبلبة، وفيفى عبده، والمخرج المسرحى خالد جلال، والمخرج يسرى نصر الله، والإعلامى عمرو أديب، والمذيعة بوشى شلبى، والمنتج جمال العدل، على المشاركة فى العزاء .

يشار إلى أن والدة النجمة يسرا وافتها المنية يوم الأربعاء الماضى، بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.

























































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