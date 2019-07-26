شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيقه الـ600 مليون دولار.. تراجع ملحوظ فى إيرادات فيلم The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم The Lion King فى حصد ما يقارب الـ 250 مليون دولار محلياً، و600 مليون دولار إيرادات حول العالم، فى ختام الأسبوع الثانى من عرضه فى صالات العرض، بعد أن طرح في 17 يوليو الجارى.

وسرعان ما تصدر الفيلم الذى يعاد انتاجه مرة أخرى بعد مرور أكثر من 24 عاماً على طريقة الـLive Action، شباك التذاكر العالمية، بافتتاحية ضخمة تخطت الـ 200 مليون دولار.

وتشير المؤشرات إلى تراجع نسب إيرادات فيلم The Lion King بنسبة 44% فى نهاية الأسبوع الثانى بعد إصدار النسخة الجديدة من فيلم الأكشن والخيال العلمى Avengers: Endgame، الذى أصبح أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات بعد تغلبه على فيلم avatar.

ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.