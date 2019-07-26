شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم خادمة فى بانسيون أمانى كمال بـ"حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة مى سليم مشاهدها فى الديكور الرئيسى لمسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتجسد مى شخصية خادمة تعمل فى البانسيون التى تمتلكه الفنانة أمانى كمال التى كانت تعيش فى اليونان، خلال أحداث المسلسل، وتتعرض لكثير من الضغوطات، حيث تدور أغلب أحداث المسلسل داخل البنسيون.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وبطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها.

عرض لـ مى مؤخرا مسرحية "فوق كوبرى ستانلى" مع الفنان محمد سعد وسامى مغاورى فى السعودية ورفعت شعار كامل العدد.