شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وعمرو أديب ولبلبة وفيفى عبده أول الحاضرين عزاء والدة يسرا بعمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من الفنانين إلى مسجد عمر مكرم، للمشاركة فى عزاء والدة النجمة يسرا، الذى وافتها المنية يوم الأربعاء الماضى، وكان أول الحاضرين الفنانون أحمد السقا، لبلبة، وفيفى عبده، والمخرج المسرحى خالد جلال، والمخرج يسرى نصر الله، والإعلامى عمرو أديب، والمؤلف أيمن سلامة ومصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والمذيعة بوشى شلبى.

يشار إلى أن والدة النجمة يسرا وافتها المنية يوم الأربعاء الماضى، بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.