ضربة موجعة من «مودى» ضد نجوم بوليوود أميتاب باتشان وشاروخان وسلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
تعرض نجوم بوليوود الكبار مثل أميتاب باتشان، شاروخان وسلمان خان جميعا لضربة موجعة على يد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعدما سبقهم جميعًا باحتلال قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.
كانت شركة YouGov العالمية للرأي العام والبيانات، قد وضعت رئيس الوزراء على المركز السادس في القائمة بينما احتل شاروخان وسلمان المركزين الثاني عشر والسادس والثامن عشر على التوالي.
تصدر القائمة مرة أخرى مؤسس شركة مايكروسوفت ورجل الأعمال بيل جيتس، وتلاه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والممثل جاكي شان.
قفز مودي نقطتين منذ العام الماضي بينما انخفض اميتاب Amitabh ثلاث نقاط، أما شاروخان وسلمان فهما العضوان الجديدان الوحيدان في قائمة الرجال العشرين.
في قائمة مماثلة لأكثر النساء إعجابًا في العالم، حصلت الممثلة ديبيكا بادكون على أعلى مكان للنساء الهنديات. حيث احتلت المركز الثالث عشر بينما احتلت مواطنتها الممثلة بريانكا شوبرا المركز الرابع عشر.
وكانت كل من الممثلتين إيشواريا راي وسوشميتا سين على القائمة في المركزين السادس عشر والسابع عشر على التوالي، وقد تصدرت هذه القائمة السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ، ميشيل أوباما.
اجرت YouGov هي “شركة عالمية للرأي العام والبيانات” ، دراستها هذا العام لتشمل أشخاصًا من 41 دولة مع أكثر من 42000 شخص تمت مقابلتهم لتجميع القائمة.
لم يستطع الممثل أكشاي كومار ، الذي كان اسم بوليوود الوحيد في قائمة فوربس الأخيرة التي تضم 100 من المشاهير الأكثر نجاحًا ، العثور على موقع في القائمة.
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