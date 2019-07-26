مى سليم خادمة فى «حواديت الشانزليزيه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة والممثلة المصرية مى سليم مشاهدها فى الديكور الرئيسى لمسلسل “حواديت الشانزليزيه”، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث من المقرر أن تجسد مى شخصية خادمة تعمل فى البانسيون الذي تمتلكه الفنانة أمانى كمال التى كانت تعيش فى اليونان.

وتتعرض مي سليم خلال أحداث المسلسل، لكثير من الضغوطات، حيث تدور أغلب أحداث المسلسل داخل البنسيون.

ويشارك في بطولة مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة.

وكان أخر أعمال مى، هو مؤخرا عرض مسرحية “فوق كوبرى ستانلى” مع الفنان محمد سعد وسامى مغاورى فى السعودية ورفعت شعار كامل العدد.