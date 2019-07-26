Jul 26, 2019
سنة بعد سنة، تتألق مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية كاتيا كعدي خلال حفل توزيع جوائز “ميوزك اورد الشرق الاوسط (ميما)، الذي يقام كل عام في مصر، خاصة بعدما اختيرت “كعدي” لتقديم هذه الجائزة منذ انطلاقتها أي منذ 12 عاماً.
الحفل أقيم مساء الاثنين، 22 الجاري، في فندق كونكورد السلام في العاصمة المصرية وحضره مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أنغام، مروة ناجي، هاني مهنا، كارمن سليمان، بوسي، الشاعر تامر حسين، الموزع نادر حمدي، ياسمين علي، والمخرج حسام الحسيني وغيرهم.
خطفت “كعدي” الأنظار بإطلالة أنيقة حيث أختارت ثوباً يتناسب مع السهرة حمل توقيع المصمم جان شارل زكريا.
حصد تامر حسني ثلاث جوائز وهي جائزة أفضل مطرب، أفضل ألبوم “عيش بشوقك” وأفضل كليب. كما حصدت انغام جائزة افضل مطربة، اما مروة ناجي حصدت جائزة الفنانة الشاملة لعام 2019. أفضل مطرب شاب محمد الشرنوبي. أفضل مطربة شابة كارمن سليمان. أفضل مخرج كليب هادي الباجوري. أفضل أغنية نفسى اقوله لـ اليسا. أفضل مطرب لتتر مسلسلات أحمد شيبة.أفضل مطرب شعبي محمود الليثي. أفضل مطربة شعبية بوسي. أفضل أغنية سنغل وبحبك أنا لعمرو دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص –كاتيا كعدي تتألق خلال تقديم حفل جوائز الميما للعام ١٢ على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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