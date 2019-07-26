أحمد الفيشاوي يودّع والده بصور عفوية

بعد يوم على تشييع والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، نشر الممثل أحمد الفيشاوي صور عفوية تجمعه مع والده وعلّق على الصور بالقول “وداعًا يا صديقي”.

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وكان أحمد الفيشاوي قد انهار خلال تشييع والده أمس من مسجد مصطفى محمود في المهندسين، بحضور حشد كبير من الوجوه الفنية والشعبية.

وحرص العديد من النجوم على المشاركة فى صلاة الجنازة لإلقاء النظرة الأخيرة على الراحل نذكر منهم: نادية الجندي، بوسي شلبي، نجلاء بدر، رانيا فريد شوقي، الهام شاهين، ماجدة زكي، شهيرة، وفاء عامر، هالة صدقي، محمد هنيدي، عمرو يوسف، جمال العدل، احمد داوود، رجاء الجداوي، سامح الصريطي، نبيل الحلفاوي، آسر ياسين، والمخرجة كاملة أبو ذكرى وغيرهم.

وكان فاروق الفيشاوي قد أعلن في3 تشرين الاول/أكتوبر 2018 خلال تسلمه الدرع التكريمي من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة. وقد توفي صباح الخميس، 25 تموز الجاري.