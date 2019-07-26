محمد عساف يغنى لملك الأردن والجمهور يهتف بأغانيه في جرش

أحيا نجم أراب أيدول محمد عساف حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية التي يحمل المهرجان اسمها، وسط حضور الآلاف من جمهوره في لمملكة الأردنية وجمهوره من فلسطين، الذين رفعوا صورته مهللين ومغازلين إياه.

بدأ عساف حفله بأغنية قدمها للملك عبد الله ملك الأردن بعنوان "عبد الله الغالي"، ورقص الجمهور الأردني عليها، وبعدها قدم "عساف" تحيته للشعب الأردني ولملك الأردن ثم غازل الفلسطينيين المتواجدين في الحفل ، سواء الذين جاءوا لمساندته أو المقيمين في المملكة الأردنية .

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واستكمل "عساف" بعدها باقي فقرات حفله، وظل يشدو بأغانيه الرومانسية منها "علومة"، و"يا بايعين الهوا، شوفولى دواء "، والتي تفاعل معها الجمهور وظل يغني ويرقص على كلماتها، ثم تبعها عساف بأغنية وطنية فلسطينية بعنوان "عَلِى الكوفية"، وهي الأغنية التي أرتفعت على كلماتها صيحات الجمهور الفلسطيني.

وفي نهاية الحفل كرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، المطرب محمد عساف نجم برنامج أراب أيدول، وأعطى له درع مهرجان "جرش" للثقافة والفنون لعام 2019.

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