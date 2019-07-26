شكرا لقرائتكم خبر عن دوللى شاهين تكشف موعد طرح أغنية "الحاجة داعيالك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة دولى شاهين لـ"الخليج 365" عن موعد طرحها لأغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك"، وقالت دوللى الأغنية سينجل وسيتم طرحها ابتداء من بعد غد الأحد، من كلمات شفيق كارم ألحان تومى وتوزيع أشرف البرنس.
يذكر أن آخر أغانى دوللى شاهين هى "حبيبى غير" والتى طرحتها منذ فترة وصورتها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أسير رياض، وألحان خالد جنيدى، وتوزيع موسيقى حازم رأفت، كما أحيت الشهر الماضى حفل غنائى بمنطقة العين السخنة.
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